Evolution People, Valerio di Pietro nominato nuovo capo della pubblicità

Evolution People, Valerio Di Pietro è il nuovo Head of Advertising

Evolution People, agenzia indipendente di Digital Marketing specializzata in media, seo, cro, data analysis, content, social e design annuncia la nomina di Valerio Di Pietro come nuovo Head of Advertising. Con un’esperienza decennale nel mondo digital, Valerio Di Pietro ha mosso i primi passi nella comunicazione in GoodBuyAuto con il ruolo di Marketing Manager, per passare poi in SemBox come Digital Account manager e successivamente come Head of Digital Advertising.

Le ultime posizioni ricoperte sono state di Marketing Manager in Dottori.it e di Senior Paid Marketing Manager in Doctolib dopo l’acquisizione. Durante la sua esperienza professionale ha toccato settori e ambiti differenti che hanno contribuito ad accrescere le sue competenze e la sua visione strategica che si è espressa sempre ad altissimo livello nelle posizioni ricoperte.

Entra in Evolution People come Responsabile della unit dedicata alle attività di Advertising, con l’obiettivo di coordinare l’area e farla crescere in termini di business e risorse, contribuendo alla crescita complessiva della struttura. “Questa è un'opportunità che mi sprona ad iniziare una nuova avventura offrendo il massimo delle mie competenze non solo tecniche ma anche manageriali, con l’obiettivo di far crescere e consolidare un team di lavoro efficiente e performante. L’intento è quello di contribuire alla crescita di Evolution People raggiungendo insieme gli obiettivi sfidanti che l’agenzia si sta dando.” commenta Di Pietro.

“L’ingresso di Valerio conferma la volontà di Evolution People di sviluppare ancor di più l’area Advertising. Lo scopo è quello di offrire una serie di servizi ad altissimo valore in ambito ADV, puntando al consolidamento e allo sviluppo sul mercato. Valerio rappresenta uno dei fattori chiave per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del 2022”, commenta Enzo Ciavaglioli, Presidente di Evolution People.