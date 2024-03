Federica Masolin, la prima volta senza F1? Cos'ha fatto la star di Sky Sport

La F1 2024 è partita senza... Federica Masolin. Dopo anni a raccontare il Mondiale su Sky Sport, il volto della Champions League sulla pay tv di Comcast ha vissuto la sua prima giornata lontana da un paddock. La stagione ha visto il via in Bahrain, Gp dominato da Max Verstappen (il 3 volte campione del mondo è stato mostruoso) con gioie e dolori per la Ferrari (Carlos Sainz sul podio, mentre il francese Charles Leclerc ha raccontato nel post gara la delusione per il quarto posto a causa dei problemi ai freni).

Federica Masolin tra palestra e Gp di F1 in Bahrain

Cos'ha fatto Federica Masolin nel primo giorno lontana dalla F1? La conduttrice di Sky Sport ha pubblicato alcune storie su Instagram. Una giornata iniziata con un allenamento in palestra in compagnia del fidanzato. "Qui stavamo googlando 'come trovare la voglia per allenarsi'", il commento divertente della Masolin che ha scattato un paio di foto-selfie.

Poi eccola a casa a seguire da spettatrice il Gran Premio del Bahrain: "Casa, Formula 1 e Federica Masolin", scrive il fidanzato della giornalista di Sky Sport. Insomma, la passione per la F1 resta fortissima e in qualche momento speciale della stagione la rivedremo protagonista anche nel mondo dei motori....

