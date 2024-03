Fedez a "Belve" per dire la verità, Ferragni lo diffida: "Non parlare di noi"

Ferragni-Fedez, l'intervista a "Belve" diventa un caso. Chiara teme per le dichiarazioni del marito

Ormai tra Chiara Ferragni e Fedez ci sono di mezzo solo gli avvocati. La loro storia d'amore è finita e tra i due è in atto una battaglia legale. Nel mirino adesso è finita l'intervista di Fedez a "Belve", il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, la puntata dedicata al rapper andrà in onda il 2 aprile e Fedez - riporta il Quotidiano Nazionale - sarebbe pronto a dire tutta la sua verità. Anche sul pandoro Balocco e sulla sua situazione sentimentale. Ma Chiara Ferragni lo avrebbe diffidato, vietando al marito di parlare del loro privato in tv.

Fedez però avrebbe intenzione di raccontare proprio tutto, sia sulle questioni di beneficenza che sulla loro crisi di coppia. Come se non bastasse, poi, il rapper avrebbe anche fatto un'altra mossa legale, sempre parlando tramite i suoi avvocati alla moglie e pretendendo - in base a quanto risulta a Qn - che non mostrasse più i volti dei figli sui social network. Alla base di questo ci sarebbe la scomparsa di Leone e Vittoria dai post. Anche se secondo altre fonti la decisione sarebbe stata presa di comune accordo e senza scomodare i legali.