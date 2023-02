Fedez contro Giordano: "Non sono omosessuale, ma se lo fossi...". Insulti choc

Fedez si scaglia contro il giornalista Mario Giordano: ecco cosa è successo

Fedez contro Mario Giordano: il nuovo duello social tra il rapper e il giornalista, nonchè conduttore del programma tv in onda su Rete 4 "Fuori dal Coro", infiamma già i social. Non sono bastate le polemiche scoppiate a Sanremo 2023 sul bacio con Rosa Chemical , i litigi dietro le quinte con la moglie Chiara Ferragni e la crisi di coppia ormai diventata un vero e proprio caso di gossip, il rapper milanese finisce in un nuovo vortice mediatico, e questa volta c'entra una figura di punta dei talk d'attualità di Mediaset: Mario Giordano.

Il motivo dello scontro tra Fedez e Mario Giordano? Le domande di una giornalista del programma di Rete 4, che avrebbe indagato sull’orientamento sessuale del rapper per un servizio. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Ieri sera Fedez ha postato sul suo account Instagram un video nel quale raccontava come la trasmissione targata Mediaset si sia messa a indagare su una sua presunta omosessualità, contattando gli amici d’infanzia. Per dimostrare la tesi Fedez ha direttamente pubblicato alcuni istanti della conversazione che ha avuto con la giornalista di "Fuori dal Coro". Il rapper ha subito messo in chiaro: "Io non sono omosessuale se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”. Questa genere di informazione, per Fedez, è la "cloaca del giornalismo".

Fedez contro Mario Giordano: la replica del giornalista di Fuori dal Coro