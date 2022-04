Fedez, selfie choc allo specchio: "Ho perso quasi dieci chili dall'operazione"

Fedez, selfie choc allo specchio: ecco le reali condizioni del rapper un mese dopo l'operazione

È passato quasi un mese dal giorno in cui Fedez è stato operato. E ora, il rapper rivela al pubblico le sue reali condizioni. “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e salire su un palco". Così Fedez scrive in una story Instagram, come didascalia di un selfie allo specchio in cui mostra la cicatrice dell'operazione al pancreas a cui si è sottoposto.

Comunque, dopo la convalescenza trascorsa nella sua casa a Milano il cantante e imprenditore milanese si è concesso una fuga pasquale sul lago di Como con la sua famiglia, chiaro segnale che il ritorno alla normalità sia sempre più vicino.

E proprio dal bel lago lombardo sia Fedez che Chiara Ferragni hanno postato una serie di teneri scatti con i loro bambini. Scene di vita quotidiana, che mostrano come il rapper stia piano piano recuperando le forze e i ritmi della normalità, al punto che, a quasi un mese dall'intervento, parla già di ritorno sul palco.

