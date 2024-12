Fedez vs Tony Effe? A Sanremo 2025 andrà così (ma per la vittoria del Festival c'è già una vincitrice)

Sanremo 2025 quando inizia

Due mesi circa alla partenza del Festival di Sanremo 2025 (dall'11 al 15 febbraio), il primo della seconda era Carlo Conti (che già ne presentò 3 consecutivi tra il 2015 e il 2017) e già i bookmakers si scaldano su chi potrebbe vincere e sui duelli tra i cantanti. Sisal in queste ore si concentra su questo secondo fronte.

Sanremo 2025, Marcella Bella vs Massimo Ranieri: chi vincerà il 'duello'?

Ad esempio la 'sfida' tra Marcella Bella e Massimo Ranieri, due dei volti storici e iconici della musica italiana. Rispettivamente con 8 e 7 partecipazioni alla kermesse canora, i due artisti continuano a essere grandi protagonisti del Festival e della scena musicale nazionale.

I bookie vedono nel loro testa a testa Ranieri favoritissimo a 1,20 con la Bella che lo insegue a 3,75. La cantante siciliana non ha mai portato a casa la vittoria mentre l’artista napoletano è invece ancora ricordato per il suo trionfo nel 1988: “Perdere l’amore” è un brano diventato un vero e proprio cult.

Sanremo 2025, Brunori Sas vs Willie Peyote: il derby indie, chi lo vincerà?

L’indie italiano a Sanremo 2025 vede un derby molto interessante: Brunori Sas, esordiente a Sanremo, e Willie Peyote. Il cantautorato introspettivo di Brunori Sas duellerà con l’ironia pungente di Willie Peyote in un confronto che vede favorito il primo a 1,70 rispetto all’1,95 con cui è offerto il rapper torinese. Il cantautore calabrese ha già vinto la Targa Tenco 2020, e punta a sorprendere in questo suo esordio sanremese.

Sanremo 2025, Fedez e Tony Effe: chi vincerà? Equilibrio assoluto

Il Festival di Sanremo che partirà a febbraio su Rai1 proporrà anche una sfida a distanza tra Fedez e Tony Effe, chi la vincerà? Per Sisal il confronto è apertissmo, equilibrio che resta “stabile” in pari quota 1,83. È solo calma apparente? Tutto è ancora da vedere…

Sanremo 2025, Giorgia vs Achille Lauro, da X Factor 2024 all'Ariston

Da X Factor 2024 a Sanremo 2025 è un attimo: due protagonisti del talent di Sky (e TV8) che ha appena decretato la vittoria di Mimì Caruso (volete saperne di più sulla 17enne? Leggete qui) saranno sul palco dell'Ariston a febbraio. Si tratta di Giorgia (che ha presentato) e Achille Lauro (giudice). La cantante romana tra l'altro, secondo Sisal.it, è considerata favoritissima per la vittoria finale e conferma la sua determinazione anche nello scontro con Achille Lauro. Il loro testa a testa per i bookmakers è offerto a 1,75 in favore della cantante romana. Attenzione però, mai sottovalutare l’avversario e soprattutto i suoi cambi di scena uniti alla sua capacità di fare spettacolo!

