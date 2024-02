Ferragnez e le voci sul finto divorzio per distogliere l'attenzione dai guai

Divorzio Chiara Ferragni-Fedez, un grande gioco per raffreddare la crisi del loro brand?

Ma Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati davvero? I fan più accaniti della coppia, distrutti dalla notizia della rottura, si starebbero aggrappando a una speranza in particolare. C’è chi dice, infatti, che i due influencer abbiano organizzato un finto divorzio per portare una ventata di freschezza al “brand” dopo le tante crisi.

Le prime incrinature nel fantastico mondo dei Ferragnez arrivarono già con Sanremo 2023, quando i giornali urlarono allo scandalo per il bacio tra Fedez e il collega rapper Rosa Chemical, con conseguente sfuriata “pubblica” della moglie imprenditrice e successive crisi di coppia quasi “fatali”. Poi, il colpo di grazia con la presunta truffa dei pandoro Balocco, la quale – oltre all’enorme danno d’immagine – ha sgonfiato i guadagni della Ferragni facendo scappare diversi e importanti partner in affari.

Tornando alla tesi che vedrebbe solo un bluff dietro la separazione tra Chiara e Fedez, anche gli addetti ai lavori del mondo della comunicazione considererebbero l’ipotesi più che verosimile.

Interpellate da Affaritaliani.it, infatti, persone vicine alla coppia (che, per ora, preferiscono non esporsi pubblicamente), sostengono che già da mesi i due avevano preso in considerazione l’idea di fingere di lasciarsi per poi tornare insieme proprio per creare hype e distogliere l’attenzione non solo dallo scandalo Balocco, ma anche dai continui gossip sulle crisi di coppia. Questi, infatti, hanno inevitabilmente portato a un "appassimento" della forza del loro nome, fino a poco tempo fa dotato di una luce capace di trasformare in oro tutto ciò che ne andasse a contatto. Insomma, una mossa estrema, ma che potrebbe davvero salvare i conti dei due influencer.

Ma non solo. Anche il popolo del web non cestinerebbe questa ipotesi. Spuntano infatti - sotto i post dei giornali su Facebook relativi alla notizia - commenti che riprendono lo stesso ragionamento, appoggiando la tesi che si tratti di una strategia. Il caso nazionale sul divorzio dei Ferragnez è già diventato un giallo