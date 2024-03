Ferragni-Fedez agli italiani della separazione non frega niente. Sondaggio

Chiara Ferragni e Fedez si separano? Agli italiani non interessa. Il sondaggio SWG

«Ferragnez», sono balzati in testa alle cronache a seguito della notizia di una possibile separazione tra i due. Dalla nascita dei primi rumors si sono susseguiti articoli, interviste e dichiarazioni che hanno raggiunto un’ampissima maggioranza degli italiani (91%). Secondo il campione del sondaggio Radar Swg, questo fatto non è dovuto ad un reale interesse da parte degli italiani per i «Ferragnez» (81%) ma denota invece una grande abilità nell’utilizzo dei media da parte della coppia regina dei social (88%); media ritenuti colpevoli di dare loro troppa importanza (91%). I rispondenti si dividono sulla genuinità della coppia.

RADAR SWG, 26 febbraio - 3 marzo 2024



Chiara Ferragni e Fedez si separano? La visione degli italiani del caso Ferragnez secondo il sondaggio SWG

Quasi la metà pensa che tra loro ci sia o ci sia stata un’unione sincera e non pianificata a tavolino ma un’eventuale separazione potrebbe essere invece una strategia per salvare l’immagine di entrambi anche a discapito di eventuali perdite per le proprie aziende. Gli italiani percepiscono quindi il marchio «Ferragnez» come un mero business ritenendo che un’eventuale separazione debba rimanere un fatto privato a cui i media stanno dando troppa importanza.

Ma non è che qualche rispondente in cuor suo stia mentendo? Le interviste di Ferragni sul Corriere della Sera e sul Nove hanno fatto il pieno di visualizzazioni e ascolti. L’ultima ha persino mandato in tilt il sito del canale Nove dopo i numerosi tentativi di streaming per vedere in diretta l’intervista. Forse non siamo in grado di ammettere che, in fondo in fondo, il gossip interessi agli italiani e, come dice O. Wilde: «i miei affari mi annoiano sempre a morte; preferisco quelli degli altri»