Ferragni, la gallina dalle uova di Pasqua: ecco quanto vale il suo impero

Chiara Ferragni, ecco il patrimonio dell'influencer da 30 milioni di follower

Più si sale in alto e più è forte il tonfo della caduta. È il caso di Chiara Ferragni che partendo dal comune anonimato è divenuta nel corso degli ultimi 15 anni un esempio da manuale di come si possa intraprendere la "scalata verso il successo". Gli esordi nel 2009 da studentessa bocconiana aspirante blogger al fianco dell'allora fidanzato Riccardo Pozzoli sono stati solo la prima pietra di un percorso certamente fatto di alti e bassi ma ricco di colpi di scena fortunati che - grazie alla grande determinazione - hanno portato l'influencer di Cremona a conquistarsi a pieno titolo il ruolo di "self-made woman" e imprenditrice digitale.

Oggi Chiara Ferragni è nel pieno della sua carriera - nonostante la vicenda legata all'ambigua sposorizzazione dei pandori Balocco stia creando non pochi problemi di immagine a Miss Ferragnez, che dopo il video di scuse si è chiusa in un laconico "silenzio social" - e vanta un patrimonio personale da 40 milioni di euro a quanto risulta dagli ultimi dati disponibili, risalenti al 2021.

Questa fortuna poggia principalmente su due canali di impresa. La capitale dell’impero - riporta Repubblica - è in via Turati, a Milano, dove ha sede il quartier generale de La Fenice srl, ex Serendipity, 23 dipendenti e 14 milioni di euro di fatturato, la società di cui Ferragni è amministratrice delegata e che manovra i diritti del brand del celebre occhio con le ciglia: un marchio con cui realizza una collezione che spazia dai cosmetici e alle calzature, fino alla cartoleria e all’intimo per bambini, e con il quale allestisce per conto terzi sfilate di moda, programmi musicali e documentari.

Il secondo ramo di impresa - prosegue Repubblica - riguarda la promozione immagine e le consulenze in digital marketing — tra i clienti Procter & Gamble, Nespresso e Bulgari — fa invece capo a Tbs Crew srl, di cui Ferragni è divenuta azionista unica nel 2022, nove milioni di euro di disponibilità liquide e anch’essa 14 milioni di ricavi nel 2022. Dal 2021 Ferragni siede anche nel consiglio di amministrazione di Tod’s: in soli tre mesi, dopo il suo ingresso, le azioni del gruppo di Diego Della Valle aumentarono di più di 30 euro. Si può scivolare, ma l’atterraggio è morbido.