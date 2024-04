Francesca Verdini e Andrea Giambruno, la strana coppia al bar. Le foto

L'aperitivo a due passi dalla Camera tra la Verdini e Giambruno

Francesca Verdini e Andrea Giambruno, rispettivamente compagna di Matteo Salvini ed ex della premier Giorgia Meloni, sono stati "paparazzati" insieme in un bar vicino alla Camera a Roma, che in realtà è proprio lo storico locale di proprietà della famiglia Verdini, Pastation. Lei beve vino rosso, lui un drink. Con loro - riporta Il Foglio - c'era anche Davide Vecchi, ex direttore del Tempo e oggi all'agenzia di stampa Dire, da sempre amico di Giambruno (tanto da accompagnarlo al blitz fatto ad Atreju lo scorso dicembre e in prima fila il giorno di San Valentino alla presentazione del libro di Candida Morvillo).

Francesca Verdini e Andrea Giambruno (Fonte Dagospia)



Di sicuro - prosegue Il Foglio - questa foto dimostra che c'è un rapporto fra Andrea e Francesca. Non è la prima foto insieme di Giambruno e miss Verdini: lo scorso agosto in Toscana, prima del varo del decreto extraprofitti per le banche (poi rimangiato) i due comparvero in diversi scatti durante una cena conviviale, con i rispettivi partner. Ma all'epoca la real coppia di Palazzo Chigi era ancora unita. Oggi tutto è cambiato, ma l'amicizia rimane, anche se Salvini si trova a Milano per il G7 sui Trasporti e Meloni è chiusa a Palazzo Chigi con la testa alle Europee.