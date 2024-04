Giambruno si è giocato la conduzione del Tg. Mediaset e Meloni si "alleano"

Mediaset, niente Tg per Andrea Giambruno. La doppia decisione

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni hanno passato la Pasqua insieme, il settimanale Chi li ha fotografati vicini durante le festività, segno che comunque i rapporti tra i due sono buoni, nonostante la rottura. Ma questo riavvicinarsi non sembra coincidere anche con il lavoro di Giambruno che avrebbe voluto tornare in video a breve. Magari già dalla prossima stagione televisiva, alla conduzione di un telegiornale di peso a Mediaset. Sperava nel Tg4, ma anche Studio Aperto su Italia 1 poteva essere una valida opzione. E invece - riporta Il Fatto Quotidiano - sembra che così non sarà.

Secondo due fonti interne all’azienda, l’ex compagno della premier non dovrebbe rientrare nei prossimi palinsesti televisivi del Biscione che saranno presentati a inizio estate. Insomma, per il momento è tutto fermo e Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non tornerà presto a condurre un telegiornale, ma resterà dietro la telecamera in redazione. Non lo farà - prosegue Il Fatto - per l’opposizione di Mediaset che non sembra intenzionata ad accendere nuovamente i riflettori sull’ex compagno della premier che, se dovesse tornare davanti alle telecamere, sarebbe "attenzionato" ogni giorno dai media per quello che dice sul governo. Anche la premier Meloni difficilmente riuscirebbe a sopportare notizie quotidiane sulle uscite dell’ex compagno che avrebbero ricadute inevitabili anche sul suo governo e sulla maggioranza. Così, con ogni probabilità, per il momento non se ne farà niente.