Fremantle acquisisce Asacha Media

Fremantle, la casa di produzione di Got Talent e di The Voice of Italy, ha fatto sapere di aver sottoscritto un accordo di acquisto condizionato per Asacha Media, gruppo globale nella produzione di contenuti d’intrattenimento, documentari, serie tv e film. Asacha possiede società di produzione in Italia, Francia, e Regno Unito. Ossia, Kabo Family – Mintee – Srab Films (Francia), Picomedia – Stand By Me (Italia). Arrow Media – Red Planet Pictures – Wag (Regno Unito)

Fremantle acquisisce Asacha Media (da Mare Fuori a E’ Sempre Mezzogiorno)

A Fremantle faranno capo, dunque, serie e programmi tv campioni negli ascolti tv in Italia. Qualche nome? Da Mare Fuori, La Storia, La Dottoressa Giò 3 (Picomedia), E’ Sempre Mezzogiorno, Diari, Una Giornata Particolare (Stand By Me), Delitti in Paradiso (Red Planet Pictures). L’operazione firmata da Andrea Scrosati, Group COO e CEO Europeo di Fremantle. Prosegue la linea di espansione del gruppo che recentemente aveva acquisito anche Lux Vide. Stand By Me e Picomedia operareranno in autonomia nell’ambito del brand Asacha e a riportare a Gaspard de Chavegnac.

“Fremantle è orgogliosa di investire e collaborare con i migliori talenti creativi internazionali. Gaspard e il team di produttori e talenti che con lui hanno realizzato Asacha rientrano sicuramente in questa categoria e siamo lieti che abbiano scelto di unirsi alla famiglia Fremantle. Questo accordo sottolinea gli ambiziosi obiettivi di crescita di entrambe le società e non vediamo l’ora di collaborare con i loro talenti. Da italiano sono poi particolarmente felice al closing di riaccogliere in Fremantle Roberto Sessa (era a capo di Fremantle quando ancora si chiamava Grundy, ndDM) e con lui tutto il team di Picomedia e accogliere Simona Ercolani e tutto il suo team di Stand By Me. Questa operazione conferma la grande attenzione che il nostro gruppo ha per l’Italia, dove continuiamo a investire nei talenti, nell’IP e nelle grandi professionalità che rendono questo Paese un luogo così straordinario” – ha dichiarato Scrosati.

Andrea Scrosati (Freemantle) - foto Imagoeconomica



"L'acquisizione del gruppo Asacha da parte di Fremantle è per Picomedia una grande opportunità. Un'occasione per accelerare il processo di internazionalizzazione dei nostri progetti. Siamo all'inizio di una nuova fase molto stimolante ed appassionante", ha spiegato Roberto Sessa, fondatore e CEO di Picomedia.

"Oggi si apre un nuovo capitolo per Stand by Me. A tredici anni dalla sua nascita, e dopo aver contribuito a fondare Asacha media group, entriamo nella famiglia Fremantle. Il nostro viaggio continua con la squadra creativa e produttiva da me guidata che in questi anni ha portato a risultati eccellenti. Andiamo avanti, dunque, con la creatività, versatilità e dinamismo di sempre, certi che questa nuova avventura sarà una grande occasione di crescita in tutti i generi - dall'intrattenimento alle serie scripted, sia in Italia che all'estero - rafforzati dalle sinergie con le molte realtà del gruppo", le parole di Simona Ercolani, Founder e CEO di Stand By Me.