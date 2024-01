Fuori dal Coro, ospiti stasera: focus sulle truffe da parte dei sedicenti guru

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di truffe da parte di sedicenti guru, baby gang e ladri di case

Questa sera 3 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento verrà dedicato alle truffe in ambito finanziario, spirituale e legate alla sfera della salute messe in atto da sedicenti guru.

Nel corso della serata un reportage sugli scontri avvenuti durante la notte di Capodanno a Milano, con focus sulle presunte responsabilità di alcune baby gang. E ancora, un’analisi sull’industria legata al mondo green e, in particolare, sulle possibili conseguenze per il territorio e per il paesaggio italiano. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.