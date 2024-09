Fuori dal Coro, ospiti stasera: Giordano intervista il sindaco Bandecchi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà della gestione delle emergenze come l'alluvione in Emilia Romagna e amministratori di sostegno

Questa sera 25 settembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un’inchiesta sulla gestione delle situazioni di emergenza da parte delle istituzioni, dall’alluvione in Emilia-Romagna fino alla diffusione della peste suina.



Poi, da Mestre a Trento fino a Roma, un viaggio nelle città italiane per raccontare gli episodi di violenza che si sono verificati nell’ultimo periodo. Ampio spazio verrà dedicato agli amministratori di sostegno - figure istituite per affiancare i soggetti privi di autonomia – con la vicenda di una donna di Alessandria che, tramite ricorso, ha dimostrato di non aver bisogno di assistenza. E ancora, una pagina sull’esercizio abusivo della professione. Inoltre, un’intervista al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.