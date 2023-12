Gedi, Angelucci a un passo da Radio Capital. Ma è giallo sulla trattativa

Angelucci a un passo da Radio Capital, ma è giallo sull'acquisizione

Secondo quanto rivela il Foglio, l'accordo sarebbe a un passo. Nell'armadio da diverso tempo, la trattativa tra Gedi e la famiglia Angelucci per l'acquisizione di Radio Capital si starebbe finalmente smuovendo. Secondo il quotidiano, il negoziato si era impantanato sul prezzo; gli Angelucci offrivano 12 milioni di euro, mentre Gedi ne chiedeva più del doppio.

Così, nel caso la trattativa si concretizzasse, la società della famiglia Elkann perderebbe un'altro ramo del proprio business. Gli Angelucci, al contrario, dopo l'acquisizione del Giornale, si prenderebbero un'altra fetta di mercato mediatico. E, ovviamente, con l'acquisizione sarebbe compresa anche una campagna acquisti non indifferente. Il primo nome, rivela il Foglio, è proprio Giuseppe Cruciani di Radio 24, voce del programma "La zanzara".

Ma se da una parte la trattativa sembra agli sgoccioli, il giornalista Claudio Plazzotta lancia invece una smentita. "Un portavoce di Gedi smentisce ufficialmente che Radio Capital sia in vendita", scrive l'esperto di media. Quale sarà, dunque, il futuro dell'emittente? Finirà nelle mani degli Angelucci o rimarrà in casa Gedi? Per ora, è giallo.