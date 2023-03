Gedi, Banca Finint vuole prendersi le testate del Nord Est: c'è l'offerta

Gedi, c'è l'offerta di Banca Finint per l'acquisizione delle testate dell'area Nord Est

Il Gruppo Gedi ha ricevuto da banca Finint, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta finalizzata all’acquisto delle testate il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest Economia.

Lo comunica una nota in cui si precisa che "le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione".

La stipula dell’accordo, condizionata al buon esito delle trattative, conclude la nota, è prevista entro il prossimo mese di giugno.

Nessuna sorpresa, comunque. L’offerta arriva infatti circa un mese dopo il susseguirsi di voci che parlavano del forte interesse di Enrico Marchi, padrone e fondatore di Banca Finint, verso il gruppo di testate (ne abbiamo parlato qui).

Chi è Enrico Marchi

Nato a Sernaglia della Battaglia (Treviso) il 6 aprile 1956, Marchi è tra i protagonisti dell’economia del Nord-est italiano. É sposato con la veneziana Emanuela Seguso, da cui ha avuto quattro figli. I due più grandi, Margherita e Giovanni, sono già inseriti e operativi all’interno del gruppo.

Laureato in economia aziendale alla Bocconi di Milano, ha iniziato l’attività professionale in campo finanziario nel 1980 fondando la Finanziaria Internazionale Holding, diventata una importante holding di partecipazioni in tre aree di attività: servizi finanziari (gruppo Banca Finint), infrastrutture (Save) e business process outsourcing (Finint Bpo).