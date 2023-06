Giorgia Meloni e l'omonima influencer: "Messaggi tutto il giorno". Ecco chi è

Giorgia Meloni ha un'omonima in versione influencer: ecco chi è

"No, non sono la politica". Si presenta così sul suo canale TikTok - onde evitare fraintedimenti - l'omonima di Giorgia Meloni, una giovane influencer sarda che conta oltre 87mila follower. A parte il nome e cognome, però, la tiktoker non sembra avere molto in comune con la premier, se non che entrambe vivono a Roma. Per il resto sono molto differenti. La giovane Giorgia ha 21 anni, capelli castani, occhi scuri e di 'professione', appunto, fa l'influencer.

Nonostante la precisazione sulla biografia dei suoi canali social, l'influencer ha avuto a che fare con una grande quantità di commenti e messaggi privati, con molta gente che l'ha davvero scambiata per la politica. In particolare, dall'inizio della campagna elettorale fino ai giorni successivi alle elezioni dello scorso settembre. Lo ha raccontato lei stessa, aggiungendo che "sto vivendo ancora questa situazione, ma è calata". La tiktoker ha definito quel periodo "un vero e proprio incubo". Perché "lì erano davvero messaggi a tutte le ore".