Grande festa per i 50 anni del Giornale, ma la redazione non è stata invitata

Il Giornale compie 50 anni, festa grande in centro a Milano. Ma a mancare è chi il giornale lo scrive

Grande festa oggi all'hotel Portrait in centro a Milano per i 50 anni de Il Giornale con la premier Giorgia Meloni che sarà intervistata dal direttore Alessandro Sallusti. Ad aprire le danze ci sarà un intervento di Paolo Berlusconi, storico editore della testata che ricorderà l'impegno nel quotidiano del fratello Silvio. A mancare sarà però la redazione de Il Giornale che non è stata invitata.

Non era mai accaduto che nelle celebrazioni riguardanti la fondazione dello storico quotidiano fondato da Indro Montanelli, come la festa per i 25 anni che aveva come madrina Natalia Estrada allora fidanzata con Paolo, la redazione non fosse, nel suo insieme, invitata.

E in molti si chiedono: la famiglia Berlusconi, che ha ceduto la testata agli Angelucci (che hanno in portafoglio anche Libero e Il Tempo ma che, come anticipato da Affari, non riuscirà ad acquistare l'Agi) circa un anno fa, si sarebbe dimenticata dei veri protagonisti della festa dei 50 anni della testata, ossia chi ci scrive, i suoi giornalisti?