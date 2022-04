Guerra Ucraina, il FQ a Repubblica: "Quanti soldi per l'inserto russo?"

Il Fatto Quotidiano a Repubblica: "Quanti soldi avete preso per l'inserto del Cremlino?"

"Quanto ha incassato dai russi?" E' la domanda che il Fatto Quotidiano rivolge a Repubblica, con una polemica tra i due quotidiani partita già nei giorni scorsi. Scrive oggi il Fatto: "Troppo impegnata nella sua quotidiana caccia al putiniano d’Italia, ieri Repubblica non ha trovato il tempo di rispondere alla semplice domanda che le abbiamo rivolto da queste colonne: quanto ha incassato dalla pubblicazione delle veline del Cremlino come suo allegato, visto che per 6 anni – dal 2010 a tutto il 2015 – un allegato prodotto e finanziato dal governo russo è uscito come inserto mensile del quotidiano romano?"

Prosegue il Fatto: "In attesa delle risposte dei diretti interessati, qualche curiosità ce la siamo tolta da soli. Alcune persone che lavoravano a Repubblica negli anni di Russia Oggi (poi Russia Beyond) confermano infatti quanto anticipato dal Fatto pochi giorni fa, riferendo cioè di avere avuto l’impressione che il rapporto tra il quotidiano e il Cremlino non si interruppe per una scelta ideologica, ma per una questione puramente economica".

Secondo il Fatto, dopo la rottura con Repubblica "i russi avrebbero provato a costruire un’intesa con Il Sole 24 Ore proponendo una dote da 1,5 milioni all’anno al quotidiano di Confindustria, che però avrebbe rifiutato. Anche se "gli ultimi tre direttori del Sole, giurano di non aver mai sentito parlare della trattativa. Eppure le tracce di quel tentativo sono ancora online, come dimostra una schermata, raggiungibile da una semplice ricerca su Google, che sovrappone i loghi del Sole e di Russia Beyond".

“Il mondo sta cambiando – si legge sul prototipo del sito – Non restare indietro. Scopri nuove opportunità di business e investimento in Russia. Su Russia Beyond the Headlines, il nuovo giornale che porta le informazioni dalla Russia a casa tua, tutto quello che volevate sapere su questo Paese. Business, attualità, turismo e cultura. Per scoprire una terra di opportunità”.