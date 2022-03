Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a Che Tempo che Fa: Fazio vicino al colpaccio

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio: intervista al presidente Zelensky? Nascono le prime indiscrezioni

Zelensky ospite a Che Tempo che Fa. Per ora sono solo voci, ma sul web iniziano a girare le prime indiscrezioni su un possibile appuntamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe essere, presto, in collegamento negli studi di Che Tempo che Fa ospite di Fabio Fazio su Rai 3.

Per Fazio, che conduce il programma dal 2003, non sarebbe la prima volta che si trova faccia a faccia con un personaggio così influente. Infatti, il conduttore ligure classe 1964, ne ha ospitati di “pezzi da 90”. Dall’ex numero uno degli Usa Al Gore passando per un altro “Mr President”, Barack Obama, arrivando addirittura al più famoso tra i miliardari, Bill Gates, e al Papa (Francesco, ndr). Infine, l’ultimo pezzo della collezione: un super-big della favolosa Hollywood, Sean Penn, appena tornato dal fronte ucraino per raccontare in un documentario gli orrori della guerra da vicino.

Ebbene, questa volta per Fazio la situazione sarà più delicata. Infatti, parlare con un presidente di una nazione in guerra, ridotto allo stremo delle forze in una situazione di piena crisi europea da come non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale, non sarà un gioco da ragazzi.

