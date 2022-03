Non è L'arena, Povia choc: "Zelensky peggio di Putin, guerra anche colpa sua"

Guerra Ucraina-Russia, rissa a Non è L'Arena tra Povia e gli ospiti in studio: "Zelensky ha più responsabilità di Putin"

Povia protagonista indiscusso dell’ultima puntata di Non è L’Arena. Durante l’ultimo appuntamento del programma condotto da Massimo Giletti su La7, tra gli ospiti in studio c’era anche il cantante Giuseppe Povia (celebre soprattutto per la canzone I bambini fanno "ooh..."). Come scrive il Fatto Quotidiano, convinto contrario ai vaccini per il Covid, è stato chiamato negli studi di La7 per intervenire sul tema “da no vax a pro-Putin?”. “Io non parlerei di tifoserie ma di pace, che è la cosa che vorremmo tutti in questo momento”, esordisce Povia.

“Da una parte abbiamo uno che non si ferma perché ha fatto un’azione di invasione. Sappiamo anche che dal 2014 c’è un conflitto in Ucraina ed è stato fatto un referendum nelle regioni del Donbass”, dichiara. “Detto questo”, continua, “possiamo riempirci la bocca tutti i giorni, ma sappiamo che ogni minuto c’è morte e devastazione”. Quindi, conclude, “il più irresponsabile in questo momento dopo 18 giorni di guerra, quanto Putin se non di più, è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono”.

Questa, la faccia del giornalista e scrittore newyorkese Alan Friedman dopo le dichiarazioni di Povia:





Leggi anche: