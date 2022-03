Chi è Veronica Gentili: da Muccino a Travaglio, fino a "Controcorrente"

Da attrice a giornalista

Chi è Veronica Gentili, la conduttrice del talk-show di approfondimento giornalistico “Controcorrente“, in onda in prima serata su Rete 4? E’ nata il 9 luglio 1982 a Roma, figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili e dalla gallerista Netta Vespignani, venuta a mancare il 31 marzo 2021 dopo una lunga malattia. Veronica Gentili ha frequentato il liceo classico Terenzio Mamiani e poi si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Era il 2006, anno nel quale ha debuttato come attrice, sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con “Otello” di William Shakespeare nella versione tradotta da Salvatore Quasimodo. La sua prima passione, infatti, non era il giornalismo, ma la recitazione: nel 1999 ha debuttato al cinema con “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino. Dal 2006 al 2013 ha preso parte a numerosi film, fiction e serie televisive, per poi dedicarsi al giornalismo.

La carriera giornalistica

Nel giugno 2013 ha iniziato a collaborare con “Il Fatto Quotidiano” e nel 2016 si è occupata della rubrica settimanale “Facce di Casta”. Iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 2015, si è poi affermata come opinionista televisiva in diverse trasmissioni, sia su La 7 (“Piazzapulita”, “Coffee Break” e “L’aria che tira”) che su Mediaset (“Dalla vostra parte”). Per Sky Arte ha condotto “Sei in un Paese meraviglioso” insieme a Dario Vergassola, mentre su Radio 24 ha condotto “I funamboli”. Dal 2018 è passata alla conduzione di “Stasera Italia”, alternandosi con Barbara Palombelli. Dal 2021 è al timone di due nuovi programmi di approfondimento: “Controcorrente” su Rete 4 e “Buoni o cattivi” su Italia 1.

La vita privata e il fidanzato Massimo

Pur essendo molto presente in televisione, Veronica Gentili è altrettanto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. E’ fidanzata con Massimo, che lavora nel mondo dello spettacolo, ma sui suoi profili social pubblica solo immagini relative alla sua attività professionale. Suo fratello è Alessandro Vespignani, fisico ed epidemiologo che vive negli Stati Uniti, dove dirige il Network Science Institute. Il 26 novembre 2020 Veronica ha pubblicato il suo primo libro: “Gli immutabili”, edito da La nave di Teseo, un diario del lockdown.

I film della carriera di Veronica Gentili

Come te nessuno mai, regia di Gabriele Muccino (1999)

Family Game, regia di Alfredo Arciero (2007)

Signorina Effe, regia di Wilma Labate (2007)

Le ombre rosse, regia di Francesco Maselli (2009)

Passannante, regia di Sergio Colabona (2011)

Balkan Bazar, regia di Edmond Budina (2011)

L'Isola dell'angelo caduto, regia di Carlo Lucarelli (2012)

Third Person, regia di Paul Haggis (2013)

Vinodentro, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani (2013)

Le trasmissioni televisive della carriera di Veronica Gentili



Provaci ancora prof! – serie TV, 1 episodio (2005)

Don Matteo – serie TV, 1 episodio (2006)

Romanzo criminale - La serie – serie TV, 3 episodi (2008-2010)

Il commissario Rex – serie TV, 1 episodio (2011)

Viso d'angelo – miniserie TV, 4 episodi (2011)

I cortometraggi della carriera di Veronica Gentili

Tempus, regia di Ivano Fachin – cortometraggio (2011)

La casa delle conchiglie, regia di Domiziano Cristopharo – cortometraggio (2015)

Sarà per un'altra volta, regia di Adriano Giannini – cortometraggio (2016)





I programmi tv della carriera di Veronica Gentili



Piazzapulita (LA7, 2013) – Opinionista

Coffee Break (LA7, 2016) – Opinionista

L'aria che tira (LA7, 2017) – Opinionista

TGTG (TV2000, 2017) – Conduttrice

Dalla vostra parte (Rete 4, 2018) – Opinionista

TG4 (Rete 4, 2018) – Conduttrice

Stasera Italia (Weekend, Estate, News e Speciale; Rete 4, 2018-2021) – Conduttrice

Controcorrente (Rete 4, dal 2021) – Conduttrice

Buoni o cattivi (Italia 1, 2021) – Conduttrice



