Guerra Ucraina: i media tornano a Mosca, la Rai no. Ira del silenziato Innaro

Guerra in Ucraina, i media di tutto il mondo tornano a Mosca. Ma la Rai non ancora

Nella capitale russa adesso sono rientrati i cronisti di tutto il mondo. Ma non quello della Rai, Marc Innaro. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che spiega come "televisioni europee e internazionali stanno riprendendo le corrispondenze da Mosca, la Rai continua col silenzio dalla Capitale della Federazione russa. Ieri il capo della sede, Marc Innaro, ha scritto a Carlo Fuortes e a tutto il vertice Rai per sollecitare il ripristino delle corrispondenze. “Tutti stanno tornando, perché noi siamo ancora chiusi? Cosa aspettiamo a riaprire?”.

Secondo quanto sostiene il Fatto, Innaro "è sempre stato contrario alla chiusura, giudicata “una fesseria”, e da tempo spinge per la ripresa dei servizi. Insieme a lui, che non si è mai mosso da Mosca, sono pronti a tornare anche gli inviati Alessandro Cassieri, Sergio Paini e Nico Piro". Alcuni corrispondenti e inviati sono rimasti a fare il loro lavoro, come ad esempio Rosalba Castelletti di Repubblica. "Insomma, con un po’ di furbizia e mestiere, articoli e servizi tv da Mosca si possono fare, basta evitare certe parole (ad esempio "guerra”), dice il Fatto, che fa l'elenco di chi è rientrato: "È tornata la Bbc, ma poi anche France 2, TF1 (Francia), Asahi tv (Giappone), Ard Tv (Germania), oltre alle tv nazionali di Austria, Slovenia, Finlandia e Repubblica Ceca. Inoltre, per quotidiani e agenzie, sono presenti gli inviati di Washington Post, Daily Telegraph, Financial Times, Le Monde, France Press, Reuters, Agenzia Nova, Ji Ji Press (Giappone)".

Si attende la Rai, con il Fatto che si chiede: e se "il black-out informativo della Rai da Mosca continua per motivi politici? Per evitare altre polemiche? In Rai giurano che non è così, ma intanto non si comprende perché, mentre tv e giornali di tutto il mondo stanno tornando, la sede Rai di Mosca sia ancora inattiva".

