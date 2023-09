Il Giornale "si prende" Osvaldo De Paolini, l'ex Messaggero avrà un ruolo di primo piano

L'ex vicedirettore vicario del Messaggero va al Giornale. Ecco che cosa farà al quotidiano degli Angelucci

Prosegue la campagna acquisti di Angelucci. Dopo aver riportato al Giornale sia Vittorio Feltri che Alessandro Sallusti, ex direttori di Libero, il neo-patron del quotidiano ha un nuovo allettante nome nel suo mirino.

Secondo quanto rivela ProfessioneReporter, infatti, l’ex vicedirettore vicario del Messaggero Osvaldo De Paolini sarebbe a un passo dall’ingresso nella scuderia del Giornale. Il ruolo riservatogli sembrerebbe essere quello di vicedirettore con delega all’economia, oppure l’editorialista.

De Paolini, 73 anni, ha lasciato il quotidiano romano di proprietà della famiglia Caltagirone nella notte del 5 giugno, quasi tre mesi fa. Poi, il 6 giugno sono uscite sul Messaggero sei fredde e antisettiche righe intitolate “Comunicato dell’Editore”, dove, per l’appunto, Caltagirone annuncia la fine dei rapporti: “L’Editore informa di aver ricevuto le dimissioni del dott. Osvaldo De Paolini, Vice Direttore Vicario del Messaggero, con effetto 6 giugno 2023”.

Comunque, per De Paolini il Giornale non è cosa nuova. Durante l’arco della sua carriera, infatti, oltre alle esperienze come caporedattore centrale del Sole 24 Ore, condirettore di Mondo Economico, direttore di Gente Money, direttore di Finanza & Mercati e direttore di MF Milano Finanza, il giornalista è stato anche vicedirettore del quotidiano ora di proprietà (al 70%) di Antonio Angelucci e di Paolo Berlusconi.