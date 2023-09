Dopo il ciaone alla Rai Annunziata sbarca in radio: ecco dove. Rumors

Lucia Annuziata dopo l'addio alla Rai potrebbe debuttare in radio con un nuovo programma. L'indiscrezione di Dagospia

Lucia Annunziata è stata tra le protagoniste dell'addio alla Rai di diversi volti noti insieme a Bianca Berlinguer e Fabio Fazio. L'ormai ex conduttrice di viale Mazzini ha lasciato il suo posto dopo quasi 30 anni facendo un po' di rumore, affermando che sia stata licenziata perché con il nuovo Governo non condivide "né sui contenuti, né sui metodi".

Ma una nuova vita è "alle porte". Secondo infatti quanto riporta Dagospia, Lucia Annuziata sta per iniziare un nuovo corso a Radio24. Al momento però non ci sono indicazioni sul nome del programma né di giorno e orario di messa in onda. Non c'è quindi nulla di ufficiale, mentre corrono le indiscrezioni in merito ad una sua discesa in politica. Annunziata come altri colleghi - ad esempio Michele Santoro- potrebbe candidarsi per le elezioni europee del prossimo giugno 2024. La giornalista è stata ovviamente associata al Pd o comunque a una formazione di sinistra.

Bianca Berlinguer, invece, dopo l'addio alla Rai è sbarcata a Mediaset. Il nuovo programma andrà in onda su Rete 4 e avrà lo stesso format di Cartabianca. Il nome, secondo quanto riporta DavideMaggio.it, potrebbe essere "È sempre Bianca".