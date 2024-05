Ilary Blasi e Alvin, dall'Isola dei Famosi a Battiti Live. E con loro anche..

Ilary Blasi e Alvin, dall'Isola dei Famosi a Battiti Live 2024

La coppia per tanti campione degli ascolti tv con l'Isola dei Famosi quest'estate farà ballare il pubblico di Mediaset in prima serata: Ilary Blasi e Alvin, come raccontato nelle scorse settimane, condurrà la nuova edizione di Battiti Live che da quest'anno verrà trasmesso da Canale 5 dopo tante edizioni su Italia 1 (con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri). Appuntamento da luglio.

Battiti Live 2024, Rebecca Stafelli con Ilary Blasi e Alvin

Intanto il festival musicale “Radio Norba Cornetto Battiti Live” (come sempre realizzato dalle più suggestive piazze della Puglia) conferma un terzo arrivo importante ad animare la trasmissione e i suoi backstage: si tratta di Rebecca Staffelli (che l'anno scorso era stata protagonista di un altro evento in musica di Mediaset, il Summer Festival di Radio 105). La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.