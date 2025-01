Ilary Blasi ha un futuro da criminologa: "Ho passato l'esame con l'aiuto di Federica Sciarelli"

Ilary Blasi punta alla laurea in Criminologia. Ad aiutarla a passare il test d'ingresso all'Istituto di Scienze Forensi di Milano ci ha pensato Federica Sciarelli

Ilary Blasi è rientrata dalle vacanze ai Caraibi con il compagno Bastian Muller ma per l'ex moglie di Francesco Totti come tanti altri studenti è arrivato il momento di rimettersi sui libri. La showgirl ha infatti superato il test d'ingresso all'Istituto di Scienze Forensi di Milano con l'obiettivo di ottenere la laurea in Criminologia.

A darle una mano per passare l'esame ci ha pensato l'amica Federica Sciarelli, conduttrice di "Chi l'ha visto?": "Lei è la numero uno. – ha detto la showgirl all’Adnkronos - La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io mi faccio prendere un po' dal matto, quindi potrei dire in diretta cose che non vanno bene”.

Ilary Blasi comunque mette subito le mani avanti in merito al suo percorso universitario: "Io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo. Con questa cosa dell'università mi so' rovinata, ora tutti a chiedermi 'Quando ti laurei', oddio le aspettative..."