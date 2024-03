Intesa Sanpaolo, campagna per le imprese italiane. Nuovo format. Video

Intesa Sanpaolo, nuova campagna di comunicazione per le imprese italiane

“Il futuro è la nostra impresa”, è il concept by Intesa Sanpaolo della nuova campagna pubblicitaria, sviluppata da DDB Group Italy, che arriva in occasione del lancio del nuovo piano di sostegno legato alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano.

La line di campagna sottolinea l’impegno del Gruppo bancario a supporto di tutte le realtà imprenditoriali, dalle micro e piccole aziende italiane alle imprese più strutturate. “Un impegno a tutto campo che spazia dai servizi pensati per la gestione ordinaria del business, fino ai grandi progetti studiati per favorire la trasformazione necessaria a rendere le imprese del Paese pronte al futuro”, spiega Intesa San Paolo.

La campagna è on air e ha una pianificazione media a cura di Wavemaker che coinvolge TV, stampa, OOH e digital. La pubblicità segna la nascita di un nuovo format destinato a caratterizzare tutta la comunicazione di Intesa Sanpaolo rivolta alle imprese. Ad affiancare il piano adv è previsto anche un calendario di occasioni di comunicazione, articolato lungo tre direttrici: promozione di progetti e iniziative per le PMI, sostegno al programma CresciBusiness per la crescita delle imprese retail e valorizzazione di soluzioni di formazione aziendale in collaborazione con Digit’Ed.

Intesa Sanpaolo, “Il futuro è la nostra impresa”. Lo spot



Intesa Sanpaolo per le imprese. Il tuo futuro è la nostra impresa. from Gruppo DDB Italia on Vimeo.