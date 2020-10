iPhone 12: tutti i segreti del nuovo smartphone Apple

iPhone 12 sarà presentato questa sera alle 19. Nell'attesa, ecco tutte le indiscrezioni su prezzo e caratteristiche tecniche del nuovo telefono di Apple

Finalmente oggi 13 ottobre 2020 vedremo il nuovo iPhone 12. Apple ha in programma un evento di presentazione per le 19 (ora italiana) chiamato "Hi, speed", che si potrà seguire in diretta streaming sul sito del colosso di Cupertino. Il claim potrebbe essere un rimando al 5G, l'ultimo standard per reti mobili che lo smartphone della Mela attualmente non supporta. Mancano ancora diverse ore al keynote ma sappiamo già diverse cose su iPhone 12. Innanzitutto sarà disponibile in 4 modelli e che il design sarà ispirato a iPhone 5, quindi con linee più nette e bordi squadrati.

iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max: caratteristiche tecniche

I modelli presentati questa sera da Apple dovrebbero presentare le seguenti caratteristiche:

iPhone 12 Mini: display OLED da 5,4″ e doppia fotocamera

iPhone 12: display OLED da 6,1″ e doppia fotocamera

iPhone 12 Pro: display OLED da 6,1″ e tripla fotocamera

iPhone 12 Pro Max: display OLED da 6,7″ e tripla fotocamera

Tutti gli smartphone monteranno il nuovo chip A14 Bionic già visto su iPad Air. Il processore è più potente e offre un maggiore supporto all'intelligenza artificiale e realtà aumentata (AR). iPhone 12 Pro Max dovebbe presentare una tripla fotocamera con zoom ottico 5X e digitale 30X oltre a un sensore Lidar per la scansione dello spazio. Lo zoom ottico di iPhone 12 Pro sarà invece da 4X. Entrambi monteranno un display Super Retina XDR in grado di gestire un fresh rate di 120hz e disporranno di 6 GB di RAM. I due smartphone saranno disponibili nei colori oro, argento, blu, grafite e nei tagli di memoria da 128, 256 e 512 GB.

iPhone 12 mini e iPhone 12 disporranno di uno schermo Super Retina e 4 GB di RAM. I tagli di memoria saranno da 64, 128 e 256 GB mentre per le colorazioni si parla di nero, bianco, rosso, verde e blu.

Alcuni esperti ritengono che tutti i modelli disporranno del supporto nativo al 5G. Altri invece affermano che solo le varianti con lo schermo più ampio permetteranno di utilizzare l'ultimo standard di rete. IN questo caso non ci sono certezze se i modelli 5G saranno immediatamente disponibili in Italia. Apple potrebbe infatti privilegiare Paesi in cui questa tecnologia già affermata come USA e Giappone. Per maggiore chiarezza non resta che attendere l'evento di stasera.

It’s #AppleEvent day tomorrow!



Here’s a quick reminder of what you can expect, and what you shouldn’t:



iPhone 12 mini ✅

iPhone 12 ✅

iPhone 12 Pro ✅

iPhone 12 Pro Max ✅

HomePod mini ✅

Wireless charger ✅



AirPods Studio ❌

AirTags ❌

HomePod 2 ❌

Macs ❌



See ya then! — Jon Prosser (@jon_prosser) October 12, 2020

iPhone 12: prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda il prezzo di iPhone 12, si è acceso un forte dibattito sull'argomento. Le ultime indiscrezioni parlano di:

iPhone 12 Mini (64, 128 e 256 GB) a partire da 699 dollari - circa 820 euro

iPhone 12 (64, 128 e 256 GB) a partire da 799 dollari - circa 940 euro

iPhone 12 Pro (128, 256 e 512 GB) a partire da 999 dollari - circa 1.175 euro

iPhone 12 Pro Max (128, 256 e 512 GB) a partire da 1099 dollari - circa 1290 euro

Il nuovo smartphone Apple dovrebbe essere disponibile nelle ore o nei giorni immediatamente successivi alla presentazione come da tradizione. Per alcuni modelli, però, i tempi potrebbero essere più lunghi a causa dei problemi alla catena di produzione dovuta alla pandemia da Coronavirus.