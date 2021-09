iPhone 13 uscita: ecco come sarà il nuovo smartphone Apple

iPhone 13 uscita: questa sera Apple svelerà la sua prossima generazione di smartphone, che saranno sempre disponibili in quattro modelli

iPhone 12 è stato presentato in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia a causa della pandemia di Covid-19. Apple con iPhone 13 ha deciso di ritornare alla solita road map. Il nuovo smartphone della Mela sarà quindi presentato oggi 14 settembre alle 19 (ora italiana). Il keynote si potrà seguire in diretta streaming sul sito del colosso di Cupertino. Per questo evento Apple ha scelto il claim "California Streaming", che non rivela molto sulle caratteristiche di iPhone 13. La maggior parte degli esperti del mondo hi-tech però concorda che sarà proprio questo il prodotto presentato questa sera e con lui anche Apple Watch Series 7.

iPhone 13 uscita: come sarà il nuovo smartphone Apple

iPhone 12 ha introdotto il supporto al 5G, schermi OLED su tutta la gamma e tripla fotocamera associata al sensore LiDAR, che scansiona lo spazio circostante per crearne una mappa digitale. Con iPhone 13 invece non ci si aspettano grandi novità dal punto di vista del design a parte un notch ridotto. Il display dovrebbe always-on e soprattutto disporrà di una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, caratteristiche si pensava sarebbe arrivata con la scorsa generazione di telefoni. iPhone 13 sarà sempre disponibile in quattro versioni (base, Mini, Pro e Pro Max) e oltra a integrare un processore più performante potrebbe anche presentare tacche di visualizzazione più piccole e fotocamere migliorate con una nuova Modalità Notturna. Si parla anche di una funzione per la connettività satellitare.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 7, invece, si vocifera presenterà una cassa più squadrata con schermi più ampi. La Mela avrebbe inoltre lavorato per implementarne le prestazioni la connettività wireless. Poche conferme invece sul fatto che questa sera vedremo anche una nuova versione di iPad Mini o di AirPods.