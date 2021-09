iPhone 13 uscita: ufficiale la presentazione il 14 settembre

iPhone 13, presentazione il 14 settembre 2021. Si prevede anche il lancio di un nuovo modello di Apple Watch

L'anno scorso Apple si è vista costretta a svelare iPhone 12 con un mese di ritardo rispetto alla classica tabella di marcia a causa della pandemia di Covid-19. iPhone 13 invece sarà presentato come da tradizione alla fine dell'estate e più precisamente il 14 settembre. La conferma arriva da un invito inviato dalla Mela alla stampa che cita tale data. La dicitura "California Streaming" sembra riferirsi al fatto che l'evento sarà trasmesso in diretta ma non svela nulla sulle caratteristiche del telefono. Con iPhone 12, ad esempio, il claim "Hi Speed" annunciava l'arrivo del 5G. Durante il keynote potremmo anche vedere un nuovo modello di Apple Watch.

iPhone 13 uscita: il telefono avrà un design più squadrato e nuove funzioni

iPhone 13 sarà quindi mostrato al mondo il 14 settembre e come per la generazione precedente sarà di disponibile in 4 versioni: base, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. A livello di design non si prevedono grandi novità e non un'estetica più squadrata. A livello di funzioni si parla invece dell'integrazione di un modulo per le comunicazioni via satellite e di una fotocamera principale particolarmente potente. Gli schermi utilizzati su iPhone 13 dovrebbero poi supportare la frequenza di aggiornamento da 120Hz, caratterisitica già attesa sulla precedente generazione di smartphone di Cupertino. Il nuovo Apple Watch dovrebbe anch'esso presentare un aspetto con bordi più netti e meno tondeggianti. Il lancio ufficiale di iPhone 13 sul mercato dovrebbe avvenire circa una settimana dopo l'evento del 14 settembre.