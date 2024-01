Isola dei Famosi, Ilary blasi out? Luxuria in pole per la conduzione. Rumor

La svolta di Mediaset spazzerà via Ilary Blasy dall'Isola dei Famosi? L'ultimo gossip

In casa Mediaset, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi lo scorso 12 giugno, i due figli maggiori Marina e Piersilvio hanno deciso di dare una svolta, dicendo addio al trash e segnando l'inizio di una nuova era. Importanti novità al fronte, come riporta Dagospia, tra cui la presunta "cacciata" dell'amata conduttrice Ilary Blasi. "Che la de-trashizzazione del Biscione avrebbe spazzato via dal timone dell'Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi, travolta dallo tsunami di corna & rolex con Totti, viene data dagli “addetti ai livori televisivi” per certa, certissima… anche perché l’ultima edizione non ha entusiasmato granché lo share. Aggiungere poi lo sbigottimento di Piersilvio nel trovarsi una Ilary trasformata in un mascherone di filler, a metà tra Cicciolina e Ilaria Trump.

Salutame Ilary! diventa poi probabile quando, a metà del novembre scorso, Netflix mette in circolazione il trailer di “Unica”. Un docufilm che irrita non poco l’erede di Silvio, considerando la piattaforma americana in streaming concorrente all' Infinity Tv di Mediaset. Una decisione, quella di sbarcare su Netflix, da accreditare all’agente che guida la carriera di Ilary, Graziella Lopedota, manager abile e spigolosa e assai protettiva verso i suoi artisti (Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Nicola Savino, etc.), quando comprende che la sua assistita è finita nella black list di Piersilvio.

Certo, il docufilm “Unica” è più fasullo delle labbra ripiene di botox di Ilary, squaderna una gran quantità di fiction a suo uso e consumo (unica a non sapere della sessualità compulsiva del Pupone), ma trasformandola in salice piangente, ora ironica, ora fregnona, ora familiare; lacrimevole ritratto di moglie tradita da quel trivellone del marito che le frega pure le “borzette” di Hermes e le scarpe di Gucci, serve per rialzare le azioni di Ilary e riverginare l’immagine tottizzata di corna ambulanti e di rolex trafugati; quel trash coatto che Piersilvio non vuol più vedere sugli schermi di Mediaset.

A questo punto, con la loro poesia di Natale, Lopedota e Blasi sperano di essere riusciti a far cambiare idea a Piersilvio, convincendolo che sia nata una nuova Ilary de-trashizzata, angelo del focolare, martire del patriarcato, pronta ad essere riconfermata al timone de “L’Isola dei famosi”. Invece… La doccia gelata arriva ai primi di dicembre, durante una conferenza stampa. Assediato dalle domande sul ritorno di Ilary a capo dei naufraghi della fama perduta, il primogenito del Cavaliere dichiara sibillino: "L'intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo". Però: "Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere", sottolineò il Berluschino.

Una settimana dopo l'uscita di ‘’Unica’’, Pier-Silvia intervista (si fa per dire: nessuna domanda imbarazzante) la sua amica a “Verissimo”, ma si comprende benissimo che era scocciata. Magari la Toffanin doveva in ogni caso ripulire l’immagine di “Verissimo” visto che l’ultima volta Ilary aveva negato i tradimenti dando delle merde a tutti i giornali e siti. Magari l’ex letterina era a conoscenza del progetto di Piersilvio di far fare un numero zero per la conduzione dell’”Isola dei famosi” a Vladimir Luxuria, già opinionista nelle ultime due edizioni della Blasi". Dago conclude che "Ora tutto dipende dalle doti professionali del 58enne Vladimir Guadagno, ex membro della Camera dei deputati: se riusciranno a eccitare Piersilvio, allora per l’ex signora Totti non resta che pettinare le bambole".