Jannik Sinner versione rockstar, il nuovo spot Fastweb (Energia) spettacolare

Jannik Sinner e Fastweb Energia, spot da 'rockstar'

Aspettando l'inizio del torneo Atp 1000 Monte Carlo Masters - primo grande appuntamento sulla terra battuta dove si rinnoverà la sfida con Djokovic e Alcaraz - Jannik Sinner scende in campo in un nuovo spot Fastweb. Il tennista italiano - vincitore quest'anno all'Australian Open prima, a Rotterdam e Indian Wells poi - in versione rockstar, mentre suona la chitarra.

Una comunicazione che racconta l'ingresso di Fastweb nel mercato dell’energia con il lancio della nuova offerta. I due nuovi spot sono ideati dall’agenzia The Bunch.

Fastweb Energia, l'offerta e la 'compagnia giusta' con Jannik Sinner

L’offerta energia 100% di Fastweb sostenibile da fonti rinnovabili è a canone mensile fisso per fasce di consumo (Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all’anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno).

Lo spot più istituzionale racconta l’arrivo di un’energia nuova che si aggiunge alle offerte fisso e mobile, facendo di Fastweb “la compagnia giusta” con cui stare: protagonista come si diceva il campione de tennis italiano e mondiale Jannik Sinner.

“Siamo molto felici di poter accompagnare Fastweb in questo ulteriore, fondamentale passaggio. Non solo l’azienda entra in un nuovo territorio, ma lo fa entrandoci in un modo tutto suo, con quei valori di trasparenza e innovazione che si porta dietro da sempre”, dichiarano Francesco De Guido, Michelangelo Cianciosi e Oliver Palmer, i tre partner di The Bunch.

Jannik Sinner e Fastweb Energia, lo spot



Gli spot sono stati pianificati da Mindshare nei formati 30 e 15 secondi in tv, su digital e sui canali social di Fastweb.

