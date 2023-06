La 7, addio a In onda di Parenzo. Merlino nella fascia di Gentili su Rete 4

I nuovi palinsesti di La 7

È tempo di palinsesti anche per le altre reti, non solo per la Rai. A La 7 grandi manovre in corso. Cancellata la versione annuale di In onda con Concita De Gregorio e David Parenzo. Questa estate ci saranno Luca Telese e Marianna Aprile ma poi si chiuderà. David Parenzo prende il posto a L'aria che tira di Myrta Merlino che trasloca a Rete 4 andando a prendere la poltrona di Veronica Gentili che va al Le Iene. Il vecchio Controcorrente diventa il nuovo programma di Myrta ribattezzato, secondo i rumor, Mambo.

E dunque ci sarà il Tango politico di Luisella Costamagna lunedì sera su Rai 2 e il Mambo (titolo non confermato) di Myrta su Rete 4. La Merlino avrebbe voluto il quotidiano Stasera Italia di Barbara Palombelli, ma Nicola Porro oggi è fortissimo a Mediaset e non solo per il rapporto stretto con Giorgia Meloni, ma per l'essere uno straordinario campione di share.