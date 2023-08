"La Piazza" di Affari fa notizia: solo oggi oltre 120 articoli

Vannacci e il "no" al "La Piazza" su tutti i giornali d'Italia

Affaritaliani.it fa notizia su tutti i giornali d’Italia. Il dietrofront del generale Roberto Vannacci, che prima ha dato l’ok per la partecipazione a “La Piazza” (la kermesse organizzata dal direttore Angelo Maria Perrino) e poi ha annullato subito dopo, è diventato un caso di cui tutti scrivono oggi 25 agosto, giorno che precede l’inizio dell’evento che si svolgerà a Ceglie Messapica (Brindisi) da sabato 26 a lunedì 28 agosto.

Il Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, La Verità, Il Giornale, Libero, Il Tempo, Il Corriere del Mezzogiorno, la Gazzetta del Mezzogiorno, Il Tirreno, Avvenire, Ansa, Rai news, Sky Tg 24, Open, Today. Sono solo alcune delle testate che hanno scritto di noi.

"Mi è stato fatto l'invito giorni fa. Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l'invito”, le motivazioni di Vannacci al rifiuto.

Il generale è balzato alle cronache per il libro molto discusso “Il mondo al contrario” che ha scatenato un terremoto politico. Per molti osservatori sarebbe solo il primo passo di un suo impegno politico. Un’operazione per superare a destra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Lui esclude una “discesa in campo”, almeno “per ora”. Fatto sta che il generale, appurato che alla kermesse di affaritaliani.it ci sarebbero stati anche i vicepremier Matteo Salvini ed Antonio Tajani, ha deciso di non parteciparvi per “evitare strumentalizzazioni”, come ha lui stesso dichiarato stamane sul nostro sito.