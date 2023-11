La volta buona, Balivo in rimonta? Record di share, festa dei vertici Rai

La volta buona, Balivo fa il record di share: festa dei vertici Rai

Quel divario che sembrava incolmabile, potrebbe presto assottigliarsi… Caterina Balivo ha archiviato un risultato record a “La vita in diretta”. Il programma di Rai 1, infatti, è riuscito a conquistare il 16,1% di share con oltre 1 milione e 560 mila spettatori. Ma non è sempre stato tutto rosa e fiori per la conduttrice.

Infatti, fino a poco tempo fa, Caterina Balivo era uno degli argomenti più caldi sui tavoli dei dirigenti di viale Mazzini proprio a causa degli ascolti non entusiasmanti della trasmissione. Addirittura, i più maligni la davano per spacciata, insinuando anche che non sarebbe riuscita nemmeno a “tagliare il panettone” a Natale.

Ma con il record del 16,1% di share, le distanze con i competitor di Canale 5, dal calibro di Amici, si stanno pian piano restringendo. Lunedì 13 novembre, infatti, Maria De Filippi ha portato a casa 1,63 milioni di telespettatori. Un distacco, dunque, sancito da poco più di 100 mila persone.

Sicuramente i vertici Rai sono ben lieti di festeggiare un risultato del genere e di poter rinnovare la loro fiducia nei confronti di una conduttrice dedita e proiettata verso il consolidamento del suo nuovo programma, arrivato in seguito allo stop di Serena Bortone e del suo “Oggi è un altro giorno”. Sicuramente il fatto che ci sia stata una crescita e non una discesa a picco, incoraggia molto in vista dei prossimi mesi