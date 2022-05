La7, su Atlantide l'intervista all'uomo che sparò al Papa: le anticipazioni

La7, Atlantide: Andrea Purgatori intervista l'uomo che sparò a Giovanni Paolo II

Parla l'uomo che voleva uccidere il Papa: c’erano anche il segretario delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, e la Regina Elisabetta tra gli obiettivi che i Lupi Grigi turchi volevano eliminare. Lo rivela Ali Agca, che 41 anni fa sparò a Giovanni Paolo II, in una intervista esclusiva realizzata da Andrea Purgatori a Istanbul per la puntata di Atlantide in onda domani alle 21:15 su La7.

Agca ricostruisce quel 13 maggio 1981 e le complicità che gli consentirono di fuggire dal carcere dove era detenuto per l’omicidio di un giornalista e smentisce che con lui in Piazza San Pietro ci fossero altri complici.

Nella stessa puntata, oltre al racconto di quell’attentato che cambiò la storia della Chiesa e del mondo, il diario di quest’ultima settimana di guerra con Dario Fabbri, Francesca Mannocchi, Marco Ansaldo, Elena Testi, Lorenzo Cremonesi e con la vignetta di Mauro Biani. All'interno della serata, il docufilm “Attentato al Papa”, con la ricostruzione realistica del tentativo dell'assassinio di Papa Giovanni II e il montaggio incalzante di filmati di repertorio.

