LinkedIn come Fb, i dati di 500 milioni di profili in vendita nel dark web

Dopo Facebook, LinkedIn: dati personali in vendita

A pochi giorni dalla notizia delle informazioni personali di 533 milioni di account Facebook resi pubblici online, arriva la conferma da LinkedIn che anche una parte di dati dei propri utenti hanno fatto la stessa fine.

Un hacker, riporta CyberNews, ha affermato di aver trovato in vendita sul dark web i dati di 500 milioni di profili LinkedIn, e visionando un campione di due milioni di profili, avrebbe trovato i nomi completi dei membri di LinkedIn, gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e altro.

LinkedIn, tuttavia, afferma che i dati non riguardano informazioni personali di utenti privati, e che quindi non si tratta di una violazione. Non è ancora chiaro se il social di proprietà Microsoft notificherà agli utenti coinvolti quanto accaduto, mentre Facebook aveva già fatto sapere che non lo farà.

Il garante della privacy ha intanto avviato un'istruttoria nei confronti di LinkedIn, dichiarandosi preoccupato poiché il nostro è tra i paesi europei con il maggior numero di iscritti alla piattaforma, che conta oltre 600milioni di utenti in tutto il mondo.