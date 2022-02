Mago Forest, da Mai Dire a star di Lol 2: chi è, carriera e vita privata

Lol 2, da Mai Dire a star di Amazon Prime Video: chi è, carriera, vita privata e...

Il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, è nato a Nicosia, in Sicilia, il 22 febbraio 1961. Ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e subito dopo si è trasferito a Milano. Qui ha frequentato una scuola di mimo e teatro.

Poi ha fatto esperienza anche all’estero, è stato a Parigi e a Londra, e in questo periodo ha cambiato il suo nome artistico in Mr. Forest. Di ritorno in Italia, ha iniziato a fare esperienza in programmi televisivi. Il primo a notarlo fu Renzo Arbore nel 1988, il quale lo chiamò nella trasmissione Indietro tutta! In seguito, ha iniziato il suo rapporto con Nino Frassica con cui ha presentato Grazie Mille, Acqua calda, La grande sfida e I cervelloni.

Nel 1996, il suo personaggio, “Mr. Forest” o “Mago Forest” acquisisce notorietà partecipando alla prima edizione del Seven Show. Una fortuna esperienza è iniziata nel 2001 con la Gialappa’s Band per condurre la seconda edizione di Mai dire Maik. Da qui con il trio ha iniziato una lunghissima collaborazione in tantissimi programmi del format Mai dire.

Mago Forest, moglie e figli della star di Lol 2

Mr Forest ha una moglie di nome Angela. I due si sono conosciuti nel 2004 a uno spettacolo di lui. Lei era nel pubblico e dopo lo show è andata a chiedergli l’autografo ed è stato amore a prima vista. Michele e Angela si sono sposati nel 2012 a Venezia. La moglie è fuori dal mondo dello spettacolo, è un’imprenditrice.

Da Zelig a Lol-Chi ride è fuori

Un grande successo il Mago Forest lo ha avuto grazie al programma Zelig col quale ha il record di presenze. Vi ha infatti partecipato dal 1997 al 2001 e poi dal 2010 al 2012 e negli anni 2016 e 2021 e ha preso parte anche a Zelig Circus dal 2013 al 2014.

