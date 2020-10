Marco Mazzocchi torna in tv: RaiSport? No, a Quelli che il Calcio

Marco Mazzocchi torna. Dopo aver sfiorato la vittoria di Pechino Express assieme all’amico Max Giusti, il giornalista è pronto al grande rientro in tv. Non su Raisport.

Nei giorni scorsi quando si era parlato di una possibile chiusura del canale, Marco Mazzocchi aveva lanciato un appello via social. «Vi prego di non intasarmi l'account con tweet relativi a RaiSport, la sua programmazione, le esternazioni di alcuni suoi giornalisti» - scrive su Twitter Marco Mazzocchi - «Non lavoro per quella testata da due anni e non sono responsabile dei discutibili tweet di alcuni suoi dirigenti. Io non he no nulla a che fare».

Marco Mazzocchi lo rivedremo su Raidue. Il sabato con “Stop and Go”, assieme a Laura Forgia, in un programma su mobilità sostenibile, smart city. Ma soprattutto la domenica, a Quelli che il calcio, programma in cui potrà parlare di pallone con la sua consueta competenza e ironia che gli spettatori hanno da tempo mostrato di apprezzare.