Massimo Giletti torna in Rai. L'ad: "Con lui diversi progetti". Ecco cosa farà

Massimo Giletti torna in Rai. L'ad di Viale Mazzini: "Con lui diversi progetti"

Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, Massimo Giletti (qui gli ascolti tv della serata) torna ufficialmente in Rai.

Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali.

“Siamo molto soddisfatti – dicono l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi – di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua 'casa'".

Massimo Giletti in Rai: ecco i rumor su che cosa farà

Cosa farà Massimo Giletti in Rai? Smentita ogni ipotesi di un ritorno la domenica pomeriggio su Rai1 con l'Arena, difficile che vada su Rai3 sempre di domenica, ma nel prime time (come quando era su La7 con 'Non è l'Arena') - dove andrebbe in scensa una super sfida con Fabio Fazio e Che tempo che fa, corazzata campione degli ascolti tv sul Nove - nella fascia che in questa stagione tv è stata occupata da Report di Sigfrido Ranucci e Indovina chi viene a cena condotto da Sabrina Giannini.

Possibile, al momento probabile per lui un talk show settimanale. La giornata? Martedì o forse il giovedì.