Max Giusti stappa le 'Bollicine': "La parodia di Borghese? Ale mi dà delle dritte. De Martino? Che bravo, ad Affari Tuoi ha avuto il coraggio di..." - L'intervista

Max Giusti: "La parodia di Borghese? Ale mi dà delle dritte. Che bravo De Martino, ad Affari Tuoi ha avuto il coraggio di..." - L'intervista ad Affaritaliani.it

Max Giusti protagonista al Teatro Arcimboldi il 21 marzo. Partiamo dal titolo del tuo spettacolo, perché 'Bollicine'?

"Sono in una fase della mia vita in cui avevo bisogno di salire sul palco e sentirmi come quelle bottiglie che non fai in tempo a prendere la 'gabbietta' sopra e... 'pum' parte il tappo. Ecco, io mi sto stappando da solo"

La tua missione con Bollicine all'Arcimboldi di Milano (qui tutti i dettagli dello show) qual è?

"Ambiziosa. Conquistare Milano. Perché è uno spettacolo divertente. Si apre il sipario e 'bum' per due ore vieni travolto, come da un'esplosione. Si ride, in maniera spero non banale ma assolutamente contemporanea. E' uno spettacolo che mi porta a vedere e analizzare questa società post patriarcale, che ci ha un po' stupito tutti. Perché tutti siamo voluti cambiare. Credo di potervi conquistare e far divertire, poco fa dicevo in maniera non banale, ma aggiungo anche senza prediche. Cosa che ormai nella comicità non è detto che sia sempre così"

Nello spettacolo teatrale porti in scena anche i tuoi personaggi televisivi?

"Sono sincero, non c'erano e non li volevo nemmeno in Bollicine. Poi però - da Aurelio De Laurentiis ad Alessandro Borghese - è esploso tutto in maniera così forte dopo il GialappaShow, sui social, ovunque... e non potevo non farli. E' come se vai a vedere i Dire Straits e non ti fanno 'Tunnel of Love'. Mio malgrado ci sono e sono anche divertenti. Pure un po'... debordanti a volte"

In una recente intervista di Alessandro Borghese ad Affaritaliani.it, ci raccontava che tu quando lo imiti sei il 'Borghese cattivo', che lui non può fare nel programma (Quattro Ristoranti) e si diverte tantissimo a vederti...

"Ale è troppo carino. Tra l'altro non dovrei dirlo, ma ogni tanto mi dà dei suggerimenti. Sai, quando ho pensato a questa parodia, ho immaginato un Alessandro libero di dire quello che voleva. C'era un film che si chiamava 'Free Willy', con un'orca nei parchi acquatici di divertimento in California che veniva liberata in mare aperto. Io, con questa parodia, ho voluto liberare Alessandro..."

Che suggerimenti ti ha dato?

"(imita Borghese, guarda il video, ndr) 'Fratè c'è quel momento lì nel tavolo del confronto, quello non l'hai raccontato mai....'. Alessandro è una forza della natura. E poi lui è il mio rifugio, ogni tanto vado al suo ristorante e ci facciamo una carbonara insieme. La più buona di Milano"

Tornando a quell'intervista di Borghese ad Affartaliani.it, ci disse che gli piacerebbe fare un duetto con te. Possiamo aspettarcelo?

"Non posso dirvi niente per il 21 marzo (sorride, ndr). Ormai c'è il vezzo delle guest nei grandi appuntamenti. Si usa nella musica e che accada anche in teatro... Non posso dirvi niente"

Non solo Bollicine a teatro. Sta per ripartire il GialappaShow su TV8 dopo la stagione record negli ascolti tv in autunno. Oltre ad Alessandro Borghese e Aurelio De Laurentiis sei al lavoro per portare in onda qualche nuovo personaggio?

"Sì, ma ne riparliamo alla presentazione del programma, altrimenti i Gialappi mi tagliano la testa"

Sei uno stakanovista. Non bastassero Bollicine a teatro e il GialappaShow, in queste settimane sei stato in tv anche nella prima serata di Rai2 il lunedì sera con '99 da battere' che ha realizzato ascolti tv davvero importanti (lunedì 17 marzo la finale è volata altissima a quota 8,1%), poi arriva il film 'Dicono di te' (il 21 marzo su Rai2)....

"Sai perché non mi fermo mai?"

Dicci..

"Sono convintissimo che tutto il mondo dello spettacolo italiano, a 360 gradi, possa vivere benissimo anche senza di me. E la mia mission è far sì che questo non avvenga..."

Tu sei stato anche presentatore di game show, tra cui Affari Tuoi. Ti ha sorpreso il grande successo di Stefano De Martino quest'anno?

"No. Magari non in questa dimensione, ma assolutamente no. Appena è uscita la notizia ho chiamato subito Stefano e gli ho detto 'Guarda, lo farai bene'. Il programma ha avuto uno stallo, era rimasto fermo e gli ha fatto bene. Poi..."





Poi?

"Stefano ha avuto il coraggio di fare Affari Tuoi alla vecchia maniera, quella che tutti gli italiani sognavano di rivedere. De Martino è molto bravo. E inoltre appunto questa pausa, con il grande successo de 'I soliti ignoti' di Amadeus, ha riportato un programma (Affari tuoi) con un potenziale enorme su Rai1 - per il target della prima rete Rai - l'ha reso più fresco, più 'riposato', con più energia, un nuovo conduttore - con uno stile tutto suo. Sì, è stato un gradissimo successo. E sono contento, perché più la televisione genera successo e più porta risultati per tutti quanti"

Ti piacerebbe tornare a condurre un programma, un game show di quel tipo?

"Certo. Ma ora sono così orgoglioso di '99 da battere', perché - facendo un'analisi televisiva - la tv generalista chiede sempre novità. Poi arrivano le novità e vengono buttare nel cestino perché non vengono accettate. Guarda il grande successo di 'Affari tuoi'. O pensa a 'La ruota della fortuna', i numeri straordinari fatti da Gerry Scotti..."

E questo vuol dire che...

"... la televisione generalista vuole la novità, ma poi in realtà cerca la 'rassicurazione' di un titolo che conosce bene e che la fa sentire 'a casa e protetta'. Soprattutto in certi orari. Quindi andare a scovare un programma come '99 da battere', che non strizza mai l'occhio al pruriginoso... ecco mi prendo il merito di averlo fatto. Sono stato bravo nello sceglierlo, ma anche fortunato nell'incontrarlo e nell'avere un gruppo di lavoro - come è quello di Rai ed Endemol - che ha veramente fatto bene. E pensa se ne facciamo un'altra edizione, come si può realizzare ancora meglio, con meno corsa e più tempo..."

