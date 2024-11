Grande Fratello, rivoluzione in arrivo? Maria De Filippi punta a prendersi i casting. Rumors

Grande Fratello: su Canale 5 è in onda l’ennesima, loffia edizione. Con al timone uno dei più grandi misteri dolorosi della nostra tv, Alfonso Signorini. Nella settimana del 18 novembre, poi, torna il doppio appuntamento per un totale di (oltre) dieci ore di diretta in sette giorni. Indigeribile. Intanto gli ascolti, intorno ai due milioni di telespettatori, non stanno esattamente sorridendo al programma che per ora raggiunge a stento il minimo sindacale di share necessario per la sussistenza in prima serata. In questo desolante scenario, forse si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel.

Voci piuttosto insistenti, infatti, sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato. Ciò per Mediaset significherebbe, a occhio, dire au revoir a Endemol-Banijay e lasciare che sia Fascino, casa di produzione defilippiana, a occuparsi della scelta dei concorrenti nelle prossime edizioni. L’interesse della conduttrice (e genio del male della nostra tv) ci sarebbe tutto, si dice. Anzi, la nostra starebbe già cominciando ad agire per realizzare tale ambizioso progetto. Ambizioso progetto che, a ben guardare, di fatto è già una mezza realtà.

Lo sciagurato ma vincente connubio tra Grande Fratello e Temptation Island

Lo scorso anno, più o meno di questi tempi, il ‘Grande Fratello’ rischiava seriamente la chiusura. I dati Auditel erano ancor più allarmanti di quelli odierni e non si intravedeva una via per riuscire a far tornare l’interesse del pubblico. Fino a che non è stato deciso di attingere dal variopinto bestiario di ‘Temptation Island’, format prodotto da Fascino nonché tra le punte di diamante della scuderia defilippiana. Così, fecero il loro ingresso a scaglioni, nella Casa oramai meno spiata d’Italia, la fidanzata cerva Perla Vatiero e il suo ex Mirko Brunetti. Insieme alla tentatrice Greta Rossetti con cui lui aveva deciso di iniziare una relazione al termine del “viaggio dei sentimenti” televisivo condotto da Filippo Bisciglia.

La soap che è scaturita dalla convivenza di questi tre soggetti è stata ammorbante, anche perché diluita all’inverosimile di puntata in puntata da autori beduini, sadici nei confronti del pubblico tutto. Ma ha funzionato in termini di share. Oltre ad aver portato alla vittoria dell’edizione la stessa Perla Vatiero, in grado a stento di esprimersi in italiano corrente. Stessa casa, stessa rete, medesima richiesta di soccorso: quest’anno sono appena entrati in gioco Federica Petagna, l’ex Alfonso D’Apice e il tentatore Stefano Tediosi con cui lei avrebbe allacciato un mezzo intrallazzo dopo aver smollato il compagno al termine di ‘Temptation Island’. Il prestito mariano sortirà ancora lo stesso effetto sul gentile pubblico? Per il momento, non è dato sapere. Allo stesso tempo, però, è innegabile che Maria De Filippi si stia già occupando, seppur indirettamente, dei casting del ‘Grande Fratello’. Perché non rendere la cosa ufficiale, andando ad accaparrarsi in toto la selezione dei concorrenti?

Così Canale 5 diventerebbe monopolio mariano

Se l’interesse di Maria De Filippi fosse confermato e se Bloody Mary dovesse riuscire a realizzare tale ipotetico progetto espansionistico verso il ‘Grande Fratello’, Canale 5 diverrebbe quasi esclusivo monopolio mariano. Con Bonolis in scadenza di contratto a fine anno (per il momento, pare non sia intenzionato a rinnovare), lei resterebbe l’unica a poter vantare sull’ammiraglia del Biscione programmi di proprio intero conio. Il papà di tutti i reality, infatti, andrebbe ad aggiungersi ai già fortunatissimi ‘Amici’, ‘Tú Sí Que Vales’, ‘Temptation Island’, ‘C’è Posta per Te’ e ‘Uomini e Donne’. E sarebbe un bene? Forse sì. Bene o male che si possa pensare di De Filippi, di certo è innegabile che sia sempre in grado di assemblare show in grado di catturare l’interesse nazionale, per quanto alle volte senza motivi razionalmente spiegabili.

Drago nella scelta dei concorrenti e con un fiuto per le storie accalappia-spettatori, l’avvento mariano al ‘Grande Fratello’ potrebbe davvero spezzare la noia che oramai impregna il programma da almeno due edizioni, mentre gli ascolti lacrimano. Fantatv? Per ora si tratta soltanto di un rumor - che, in ogni caso, analizzato l’andazzo attuale, starebbe pure in piedi. E poi niente impedisce di sognare. Nella speranza, ovvio, di non incappare in nuovi incubi televisivi.