Mediaset, la serie tv-fiction più cult chiude. Pier Silvio Berlusconi cala un nuovo asso

Canale 5 quando va in onda il film 'Ennio Doris – C’è ancora domani

Cambio di programmazione a Mediaset. Tutto previsto, sia chiaro. La prossima settimana su Canale 5 andrà in onda un film molto atteso. Si tratta di “Ennio Doris – C’è ancora domani” che racconta la vita del “banchiere gentile”, fondatore di Banca Mediolanum.

Sarà Massimo Ghini a interpretare Ennio Doris. La messa in onda? E' prevista per la prima serata di domenica 24 novembre 2024. Dunque la pellicola si scontrerà sul terreno degli ascolti tv con rivali molto temibili: dalla concorrenza interna de Le Iene su Italia 1 (che viaggiano a ridosso del 10%), al collaudatissimo Che tempo che fa di Fabio su Nove, passando per Report di Sigfrido Ranucci su Rai3. Senza dimenticare il film di Rai1 (Purché finisca bene - Una villa per due con Neri Marcorè) e l'informazione di Rete 4 (Zona Bianca di Giuseppe Brindisi).

Canale 5, addio alla fiction La rosa della Vendetta

Canale 5 cala un jolly molto atteso per la prima serata del 24 novembre. Una mossa importante perchè domenica scorsa si è chiusa sulla rete ammiraglia Mediaset una serie tv diventata cult in quest anni. Si tratta de “La rosa della Vendetta”, la serie turca che ha chiuso la seconda stagione, ha ottenuto ottimi numeri negli ascolti tv in Italia, ma che, sfortunatamente per i fans, sembra proprio che non avrà una season 3. La storia d'amore di Deva e Gulcemal tra tormenti e colpi di scena (con il ritorno dell'uomo nella puntata finale, dopo che sembrava morto 5 anni prima quando si era lasciato cadere da una scogliera) non avrà un seguito - per decisione degli sceneggiatori - e Mediaset per il futuro dovrà puntare su altre fiction. Il lancio delle serie tv turche, Terra Amara in primis, nel nostro Paese è stata tra l'altro una brillante intuizione di PierSilvio Berlusconi. “Quando vado a trovare mia mamma (Carla Dall’Oglio, ndr) la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: ‘Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta’, aveva raccontato in estate alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

Nel frattempo da dicembre nel prime time della domenica di Canale 5 dovrebbero arrivare le nuove puntate di Segreti di famiglia.