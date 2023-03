Meta, salta l'accordo con la Siae: via i brani da Instagram e Facebook

Meta, sfuma l'accordo con la Siae. Niente musica sui social di Mark Zuckerberg

Salta l'accordo tra Siae e Meta. Ora che cosa succede? In sostanza non si potranno più corredare post, reel e storie con brani tutelati da Siae. Quindi la musica tutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. In una nota di Meta si legge: "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all'interno della nostra libreria musicale".

Meta, la Siae risponde per il mancato accordo