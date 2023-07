Microsoft-Meta unite, nasce un colosso dell'intelligenza artificiale: Llama 2

Microsoft-Meta, il modello linguistico open source e le potenzialità dell'intelligenza artificiale

I big del web stanno investendo miliardi per sviluppare programmi di intelligenza artificiale, la sfida tra i colossi dell'informatica è senza esclusione di colpi, il business dietro l'IA fa girare cifre mostruose. Nasce così un prodotto destinato a sbaragliare la concorrenza, in attesa di nuovi maxi investimenti dei competitor. Meta e Microsoft annunciano che Llama 2, la nuova generazione del modello linguistico open source dell'azienda che possiede Facebook, Instagram e Whatsapp, sarà disponibile a titolo gratuito sia per la ricerca, sia per l'uso commerciale. L'accordo di cooperazione è stato dato insieme dai due leader, Mark Zuckerberg e Satya Nadella.

Sono inclusi i parametri “weight” del modello e il codice di partenza per le versioni pre-addestrate e perfezionate a livello conversazionale (parametri 7B, 13B e 70B). È possibile, dunque, accedere ai modelli di Llama 2 dal sito dedicato o tramite Microsoft Azure e Windows, Amazon Web Services e Hugging Face.