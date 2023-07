Web, in aumento i siti “fantasma” senza redattori e guidati dall’AI

Web, i siti fantasma alimentati dall'Intelligenza Artificiale

Senza redazione, senza controllo se non quello dell’Intelligenza Artificiale, sono i nuovi siti “monstre” che stanno preoccupando tutto il mondo della comunicazione. Uno studio approfondito di News Guard sul fenomeno ha rivelato aspetti sorprendenti. Questi siti si riempiono di articoli creati da chat box e sembrano mancare di supporto editoriale. Due esempi citati nello studio danno uno spaccato della rilevanza del fenomeno. In una sola settimana il sito World-today-news.com, ha messo in rete ben 8.600 articoli, con una media di oltre 1200 pezzi giornalieri. Altre due pagine monitorate hanno pubblicato una media di 6000 articoli ognuna in una sola settimana. “Evidente è che stanno usando l'Intelligenza Artificiale per generare grandi contenuti di bassa qualità in maniera più veloce e più economica e apparentemente senza supporto editoriale”, ha dichiarato McKenzie Sadeghi di NewsGuard.

Web, le "content farm" si riempiono di contenuti per attrarre pubblicità