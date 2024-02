Mondadori, perfezionata l'acquisizione del 51% di Star Shop Distribuzione

Mondadori acquisisce il 51% di Star Shop Distribuzione

Il gruppo Mondadori tramite la propria controllata Mondadori Libri ha perfezionato oggi l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Star Shop Distribuzione, operativa nel segmento dei fumetti con editoria e gadget e attiva in particolare nella distribuzione di editori terzi nel canale delle fumetterie e nella gestione di punti vendita nel segmento.

Il prezzo, definito sulla base di un Enterprise Value relativo al 100% della società di 9 milioni di euro, è di 4,6 milioni di euro, interamente corrisposto per cassa in data odierna, e sarà soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta definitiva al 1° febbraio 2024.

L’accordo include la sottoscrizione di contratti di opzione put & call che regolano il trasferimento della residua quota del 49%, esercitabili in due tranche decorrenti dalle approvazioni del bilancio 2025 e del bilancio 2028, a un prezzo che sarà definito sulla base dei risultati della società nei trienni 2023-2025 e 2026-2028.

L’operazione, nei termini comunicati al mercato lo scorso 29 giugno 2023, e a fronte dell’autorizzazione dell'Antitrust, ha efficacia a decorrere dalla data odierna, a partire dalla quale Mondadori procederà anche al consolidamento integrale della società.

L’acquisizione, ricorda una nota, permette di replicare nel comparto dei fumetti il modello di business integrato verticalmente con il quale il gruppo Mondadori già opera nel segmento del libro. In base ai termini dell’accordo, Sergio Cavallerin e Matteo Cavallerin - che hanno fondato e fin qui diretto con successo la società - mantengono la responsabilità gestionale e continuano a ricoprire il ruolo di amministratori esecutivi della società.