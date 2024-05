Myrta Merlino, topless al mare per la conduttrice di Pomeriggio 5. FOTO!

Myrta Merlino, topless in riva al mare per la conduttrice di Pomeriggio 5

La conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha festeggiato il compleanno (55 candeline) nei giorni scorsi - weekend romantico in Salento con l'ex stella del calcio italiano Marco Tardelli (l'uomo del gol che stese la Germania nella finale del Mondiale di Spagna '82 chiusa sul 3-1 - e si è regalata il primo sole della stagione.

Ma i paparazzi di Chi erano all'erta e hanno 'beccato' la giornalista in spiaggia mentre era impegnata in una telefonata col celluare e senza il bikini.

Foto da applausi per Myrta Merlino, che già in passato era stata pizzicata in topless al mare (dal settimanale Vero in riva al mare di Sabaudia).

Per lei un po' di relax in vista del finale di stagione con Pomeriggio 5 che a giugno andrà in pausa estiva.

(foto Chi)



Poi dal prossimo autunno per Myrta Merlino potrebbe esserci il passaggio alla conduzione di un talk show in prima serata su Rete 4.