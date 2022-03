Netflix, ritorna in streaming la serie su Zelensky "Servitore del popolo"

Usa, torna disponibile in streaming su Netflix la serie satirica con protagonista Volodymyr Zelensky

La serie del 2015 su Zelensky torna in streaming. Netflix ha annunciato che per gli utenti americani sarà nuovamente disponibile in streaming la serie satirica “Servitore del popolo”, che vede protagonista Volodymyr Zelensky prima di diventare presidente dell’Ucraina.

Come è stato ricordato più volte, scrive Adnkronos, nella serie Zelensky impersonava il ruolo di un insegnante che diventava presidente a seguito di un video nel quale denunciava la corruzione. “Lo avete chiesto ed è tornata”, questo il tweet dell'annuncio.